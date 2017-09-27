Задержанные в Шымкенте «сторонники деструктивного течения» — под следствием

В Шымкенте в отношении трех арестованных на два месяца «сторонников деструктивного религиозного течения» завели уголовные дела по обвинению в «пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни». В полиции, ссылаясь на тайну следствия, отказались предоставить информацию о подозреваемых.

Аль-Фарабийский районный суд Шымкента санкционировал арест трех человек, «членов организованной преступной группы, состоящей из сторонников деструктивного религиозного течения», на два месяца, до 19 ноября. На заседание суда никто из родственников подозреваемых не пришел. Журналистов в зал суда не пропустили.

По информации судьи Гани Байарыстана, Бахытжан Изтлеуов, 1980 года рождения, был задержан в Шымкенте, Алпамыса Жусипбекова, 1987 года рождения, задержали в Сарыагаше, Самат Борашов, 1980 года рождения, был задержан в городе Жетысай.

«Изтлеуов подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 174 («Возбуждение религиозной розни»), частью 1 статьи 256 («Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма»), Жусипбеков и Борашов подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 174 («Умышленные действия, направленные на возбуждение религиозной розни, совершённые публично или с использованием средств информации»). Санкция выдана с учетом степени тяжести преступления и общественной опасности, имеющегося отношения к экстремизму», – говорит судья Гани Байарыстан.

По его словам, досудебное расследование в отношении подозреваемых проводится следственным управлением областного департамента внутренних дел.

– Борашов заявил, что не совершал никаких преступных действий и не признаёт выдвинутые обвинения. У него есть право на доказательство своей невиновности в ходе следствия, – говорит судья.

Департамент внутренних дел (ДВД) Южно-Казахстанской области 19 сентября сообщил о проведении спецоперации по пресечению деятельности преступной группировки, состоящей из сторонников деструктивных религиозных течений, в районе магазина «Гарант» в городе Шымкенте.

«По версии следствия, члены группы занимались скупкой и сбытом краденых сотовых телефонов. Перед реализацией изменяли идентификационные коды мобильных устройств и записывали на них материалы экстремистского характера», – говорится в сообщении полиции.

Репортер издания обратилась в пресс-службу ДВД, чтобы получить более подробную информацию о задержанных лицах.

«Проводятся следственные мероприятия. Поэтому мы не можем предоставить какую-либо информацию», – ответила пресс-секретарь ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.

В прокуратуре Южно-Казахстанской области репортёру сообщили, что во время спецоперации в Шымкенте 19 сентября в полицию доставили 650 человек. Позднее в отношении одного из них возбудили дело и обратились в суд за санкцией на его арест.

По данным организации «Международая тюремная реформа» (Penal Reform International – PRI), в Казахстане постепенно растет число осуждённых по обвинению в причастности к экстремизму и терроризму. В 2014 году в стране по обвинению в экстремизме и терроризме осудили 154 человека, в 2015 году – 317 человек, в 2016 году число осуждённых по этим статьям достигло 554 человек.

Дилара Иса