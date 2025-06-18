На семь лет осудили жителя Шымкента за пропаганду терроризма. Как рассказали в пресс-службе городского суда, в сентябре прошлого года подозреваемый, с целью пропаганды терроризма передавал через сеть «WhatsАpp» аудио и текстовые сообщение, аудио записи, относящиеся к идеям международной террористической организации.

Подсудимый вину не признал и просил оправдать его. Прокурор просил суд назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы.

«Подсудимый признан виновным в совершении уголовного правонарушения по статье «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма» и ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе суда Шымкента.