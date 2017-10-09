Аким ЮКО пожелал новой мебельной фабрике уравнять понятия Сайрамское и Европейское качество

Аким ЮКО Жансеит Туймебаев, присутствуя на открытии, пожелал новой мебельной фабрике в ЮКО уравнять понятия «Сайрамское качество» и «Европейское качество». Глава области посетил мебельную фабрику в Сайрамском районе ЮКО, где планируется выпускать до 4000 комплектов мебели в год.

Стоимость проекта — 506 млн. тенге, из них 300 млн. тенге предприниматель получил в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». На сегодняшний день постоянной работой обеспечены 70 человек.

«Развитие промышленности — одна из задач, поставленных перед нами Главой государства. Сегодня в Сайрамском районе открылось новое предприятие, которое обеспечило работой многих жителей. Кроме того, с открытием фабрики возрастет доля обрабатывающей промышленности района. В своем выступлении, вы отметили, что качество продукции фабрики ничем не будет уступать итальянской мебели. Желаю, в дальнейшем достичь того уровня, когда жители будут применять термин «Сайрамское качество»», — цитирует Жансеита Туймебаева пресс-служба акимата ЮКО.

Качество продукции на фабрике обеспечивается за счет использования высококачественного немецкого и итальянского оборудования и современных материалов. Также, продукция фабрики подтверждена сертификатом менеджмента качества и сертификатом экологически чистой продукции, пишет пресс-служба ведомства.