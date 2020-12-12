Премию «Алтын сапа» предприятие получило в номинации «Лучшее предприятие по производству товаров для населения».

В Нур-Султане состоялось награждение лауреатов премии Президента РК «Алтын сапа». В своем выступлении глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что за годы независимости при поддержке государства сформировались новые потоки отечественного бизнеса, которые стали главной движущей силой национальной экономики Пресс-служба акима Туркестанской области.

К награждению передовиков бизнеса с участием Премьер-Министра РК Аскара Мамина, Председателя Президиума НПП РК «Атамекен» Тимура Кулибаева и Председателя Правления НПП РК «Атамекен» Абылай Мырзахметова присоединились аким Туркестанской области Умирзак Шукеев и руководство палаты предпринимателей онлайн.

Премия Президента РК «Алтын сапа» присуждается ежегодно за достижение значительных результатов в области качества продукции, обеспечения ее безопасности, а также за внедрение организацией высокоэффективных методов управления качеством.

Мебельная фабрика, ставшая лучшим предприятием страны, начала свою работу 20 лет назад как небольшой цех, в котором работало 4 человека. С помощью государственной поддержки компания увеличила ассортимент произведенной продукции. На сегодняшний день завод является крупнейшим производителем в Республике Казахстан, а название «Grand Miks» стало брендом в сфере мебельного производства, поддерживающим международные тренды.