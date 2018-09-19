Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев посетил ряд объектов в областном центре.

В первую очередь, глава региона посетил в индустриальной зоне Туркестана мебельную фабрику. Отметим, общая стоимость проекта составляет 364 млн. тенге. Сегодня на предприятии трудятся 120 человек, а его общая площадь составляет 1,8 га. Данная фабрика изготавливает около 40 видов мебели и ежегодно выпускает готовую продукцию на сумму 150-170 млн. тенге. Основное сырье привозят из России.

Затем глава региона побывал на строительной площадке торгово-развлекательного комплекса общей площадью 15 тыс. кв. метров. Стоимость проекта составляет 2 млрд. тенге.

В будущем здесь будут работать 200 человек, которые смогут ежедневно обслуживать 800 человек. На каждом этаже 5-этажного комплекса разместят различные отделы. По словам исполнительного директора комплекса Азамата Мамеджанова, в комплексе будут расположены супермаркет, магазины одежды, развлекательные площадки и кинотеатр.

Для жителей и гостей города Туркестана этот комплекс распахнет свои двери в декабре этого года.

Пресс-служба акима Туркестанской области