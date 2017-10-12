Как проблемы малоимущих горожан решают в акимате Шымкента

В Шымкенте сотрудники городского акимата приняли малоимущих горожан и выслушали их проблемы. К началу приема собралось сразу 30 человек. Чаще всего беды бытовые и коммунальные, хотя причина одна — острая нехватка денег.

История Меруерт Калдыбаевой схожа с другими подобными: многодетная мама живет на съемной квартире, из-за болезни ребенка работать регулярно не может. Меруерт обратилась с просьбой выделить временное жилье, на что получила положительный ответ! Многодетную маму заселят в ближайшее время в просторную квартиру в общежитии, а детей определят в ближайшую школу.

«Прием мы ведем два раза в месяц, обращения самые разные. Отрадно то, что нам помогают предприниматели, сами приходят и просят дать возможность помочь, не много их, но есть. Помогаем чем можем: кому временное жилье, кому лечение, кого трудоустроить. Истории разные: есть даже такие семьи, где хотят отдать детей в детский дом, потому что негде жить и нечего есть. Стараемся помочь сохранить семью. Если есть возможность, предоставляем жилье в общежитии, самую необходимую помощь…» — говорит руководитель аппарата акима Шымкента Рашид Аюпов.

Вот Тамара-апше. Тоже пришла за помощью. Дочь и муж у женщины инвалиды, сын безработный, жилья нет… Все, чем могут помочь женщине — это выделить временное жилье и помочь с трудоустройством сына. Дальше семье придется выбираться самой.

Правда, контроль будет очень серьезный. Известны случаи, когда квартиры в общежитии, данные семьям в безвыходной ситуации, использовались не по назначению. Вернее, не по тому назначению — обратившиеся за помощью сдавали жилье в аренду, а сами продолжали жить в халупах.