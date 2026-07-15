Интим под открытым небом: житель Шымкента просит принять меры

Необычная жалоба прозвучала на приеме акима города. Житель Туранского района утверждает, что ночью одна из городских улиц становится импровизированной «комнатой свиданий» под открытым небом. По его словам, неизвестные открыто вступают в интимную связь, нарушая общественный порядок.

Житель микрорайона Самал-2 Абдиашим Байдуллаев специально пришел на личный прием к акиму города. По словам пенсионера, участок неподалеку от его дома уже давно облюбовали любители романтики под открытым небом. Мужчина неоднократно обращался в компетентные органы с просьбой положить конец откровенным ночным свиданиям. Однако, как утверждает 70-летний горожанин, дальше обещаний «разобраться» дело пока не продвинулось.

«На пересечении улиц «Жабай» и «Сымбатты» по ночам за забором постоянно собираются люди и вступают в интимную связь. Когда звоню в полицию, складывается впечатление, что они встают на их сторону. Одни уходят — приходят другие. Многих я лично задерживал», — рассказал Абдиашим Байдуллаев, житель Шымкента.

В районном акимате сообщили, что после обращения жителя специалисты вместе с акимом района выехали на место и провели проверку. Правда, застать нарушителей с поличным не удалось. Тем не менее, чтобы подобные истории не повторялись, в уполномоченные органы уже направлено предложение об установке камер видеонаблюдения.

«Заявитель просит установить камеры видеонаблюдения. По его словам, сюда приезжают люди, чтобы вступать в интимную связь. Лично мы таких фактов не зафиксировали. Тем не менее мы обратились в управление полиции с просьбой организовать рейдовые мероприятия. Что касается камер, их установка не входит в компетенцию районного акимата. Однако соответствующее предложение в уполномоченный орган уже направлено», — Бакдаулет Каблан, руководитель отдела акимата Туранского района.

В акимате пояснили, что самостоятельно устанавливать камеры видеонаблюдения районная администрация не вправе — для этого предусмотрена отдельная процедура, а окончательное решение принимают уполномоченные государственные органы.

Пока же 70-летнему жителю остается надеяться, что вопрос все-таки не останется без внимания, а любителям ночных свиданий придется искать менее публичное место.