Председатель маслихата Шымкента провел личный прием жителей

Депутаты маслихата Шымкента провели очередной прием граждан. Каждый пришедший мог рассказать о наболевших проблемах и высказать свои просьбы. Кому-то из горожан помогли сразу, а чьи-то вопросы требуют особого подхода.

Одной из первых к депутатам обратилась Улжан Сабазова.

Женщина воспитывает пятерых детей. Ее семейная история трагична, супруг Улжан-Жомарт Сарсенбеков погиб, спасая туриста в 2016 году.

Сегодня вдова просит увековечить память героя, назвав одну из городских улиц в его честь.

Улжан Сабазова, жительница города: «Просила назвать улицу в честь супруга, и сегодня меня обрадовали сказали, что обязательно рассмотрят и отправят официальный запрос. Какую именно улицу дадут, пока не знаю, но начало положено. Спасибо».

Председатель маслихата Бахадыр Нарымбетов отметил, что такие обращения требуют особого порядка рассмотрения.

Заявка будет официально направлена в ономастическую комиссию. Кроме того, в ходе приема остро встали вопросы инклюзивной среды, доступность пандусов в общественных местах и работа службы инватакси.

Бахадыр Нарымбетов, председатель маслихата Шымкента: «Мы детально рассматриваем каждое обращение. Все вопросы будут решаться строго в рамках закона. Что касается наименования улицы, мы подготовим и отправим соответствующую заявку. Проблемы с пандусами и качеством работы спецтранспорта для лиц с инвалидностью также взяты на контроль. Если есть проблемы тем что машины опаздывают, мы будем добиваться их поэтапного решения. В прошлом году так добавили 10 машин. Сейчас общее число инватакси 38».

Всего на личный прием к народным избранникам в этот раз пришли 16 человек. Некоторые вопросы удалось решить на месте.

Обращения, требующие дополнительного финансирования или административных решений, были приняты в работу и закреплены за профильными комиссиями.