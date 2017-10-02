Платную полицию предложили создать в Казахстане

Союз мусульман Казахстана представил на рассмотрение законопроект о создании платной полиции, сообщается в распространенном пресс-релизе Союза, пишет webinfo.kz.

В сообщении указано, что инициатива выдвинута в ответ на многочисленные жалобы граждан на работу полиции в Казахстане. В частности, жители республики жалуются на долгое ожидание наряда полиции.

В связи с этим законопроект предлагает следующее: после внесения абонентской платы в РОВД гражданам будут сообщать индивидуальный телефонный номер. Вызов полиции можно будет осуществить несколькими способами: бесплатно с временем ожидания 1 час, и за разные суммы с временем ожидания от 3 до 30 минут.

Гражданам с невысоким уровнем достатка предлагается возможность оплатить услуги продуктами натурального хозяйства.

В СМК уверены, что законопроект позволит не только повысить достаток полицейских, но и снизить уровень преступности в Казахстане.