В ЮКО и Шымкенте жить стало безопаснее

Криминогенная обстановка в Южно-Казахстанской области стабильная. За последние пять месяцев количество преступлений, совершенных в общественных местах снизилось на 25,1%, а количество преступлений, совершенных на улицах снизилось на 32,4%.

Об этом на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при акимате области под председательством акима Жансеита Туймебаева сообщил начальник Местной полицейской службы департамента внутренних дел, полковник Абдугани Сейдуалиев.

«Если анализировать виды уголовных правонарушений, то количество особо тяжких преступлений сократилось на 22,4%, причинение вреда здоровью средней степени тяжести на 54,2%, кражи — на 18,7%, грабежи -16,5%, разбои — 45,5%, хулиганство — 38,9%», — озвучил цифры полковник.

Положительно повлияли и широкомасштабные оперативно-профилактические мероприятия «Құқық тәртібі», «Қадағалау», «Нүктелік», «Учаске», проведенные совместно со специалистами департамента, другими правоохранительными органами и заинтересованными учреждениями.

По его словам, основную часть зарегистрированных преступлений, а именно кражи составляют 64,6%. На основании проведенного анализа, количество преступлений, совершенных в общественных местах, а именно убийство составило 0,3%, нанесение тяжких телесных повреждений — 0,2%, грабежи — 7%, разбои — 0,1%, хулиганство — 11,9%, другие виды преступлений составили 15,6%.

Аким области отметил необходимость переходить от цифр к качеству. Глава региона рекомендовал руководителям отраслей внедрить передовые зарубежные методы и использовать рациональный опыт в борьбе с преступностью.

«Искоренение безработицы является самым лучшим путем в сокращении количества преступлений. Не для кого не секрет, что правоохранительные органы прилагают в основном усилия для снижения процентных показателей преступности. Однако это не решает актуальные вопросы. Несмотря на снижение процентных показателей, количество преступлений не уменьшается. Поэтому местная полицейская служба должна проводить свою работу системно и основательно. Необходимо привлечь активные общественные группы и молодежные организации в целях борьбы с преступностью», — сказал Жансеит Туймебаев.

На заседании комиссии обсуждались мероприятия по усилению борьбы с преступностью, профилактике правонарушений и обеспечения общественной безопасности.

По итогам заседания комиссии глава региона дал соответствующие указания и поручения руководителям отраслей. В ходе заседания также решались вопросы строительства пешеходных переходов, состояние автодорог республиканского и областного значений, профилактика дорожно-транспортных происшествий, снижения аварий, и даны соответствующие поручения для принятия конкретных мер.

Пресс-служба акима ЮКО