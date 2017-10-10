Подорожание угля объяснили в Минэнерго

Высокие цены на уголь в Казахстане связаны в первую очередь со спекулятивной накруткой посредников, а также с железнодорожными тарифами. Об этом рассказал председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго РК Сунгат Есимханов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«В прошлом году в России тарифы были высокие, все вагоны уходили в РФ, поэтому в нынешнем году для привлечения вагонов наши коллеги из КТЖ немного подняли тариф на транспортировку. Поэтому это сказалось на самой цене угля. Что же касается регулирования складов, которые перепродают, то это оптово-розничные предприятия, которых нет в реестрах ломинантов и им никто не может диктовать и устанавливать цены. Это рыночные механизмы, которые идут в процессе экономических взаимоотношений», — прокомментировал ситуацию Сунгат Есимханов.

Он также развеял сомнения, что в этом году имеется недостаток вагонов для перевозки угля.

«Совместная работа КТЖ и Министерства по инвестициям и развитию по этому вопросу позволила увеличить транспортировку бытового угля в регионы. На сегодняшний день по информации железнодорожников именно бытового угля для коммунальных нужд и для населения перевезено до 8 млн тонн», — сообщил спикер.

Кроме того, дефицит угля в Карагандинской области, как и в целом в северных регионах страны, был спровоцирован рядом факторов, среди которых ажиотажный спрос на шубаркульский уголь и преждевременное похолодание.

«Когда приходит потребитель и просит шубаркульский уголь, а его оптовые продавцы уже разобрали, возникает дефицит. Поэтому шубаркульского угля не хватало всем в полном объеме. А остальные виды угля из Каражоры из Майкубеня в достаточном количестве имеются», — сказал Сунгат Есимханов.

При этом председатель комитета заверил, что угля в стране достаточно. «Это вопрос сезонный. Он к тому же возник, потому что в этом году похолодание было немного раньше, чем обычно. Мы под потребителей планировали этот уголь покупать позже, но ажиотаж создался раньше в северных регионах», — заключил Сунгат Есимханов.