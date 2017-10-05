Похищенная в ЮКО женщина требовала у мужа выкуп в три миллиона. Похитительница и жертва в одном лице была обнаружена полицейскими в гостинице города Тараза в соседней области. Жительница Кентау инсценировала собственное похищение, чтобы рассчитаться с долгами, сообщает пресс-служба ДВД ЮКО.

В отдел полиции Кентау с заявлением о похищении супруги обратился местный житель, 1978 года рождения. Мужчина сообщил, что на его сотовый номер поступило несколько смс-сообщений от неизвестных с требованиями отдать выкуп за жену в сумме 3 000 000 тенге, в противном случае грозились ее убить.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по двум статьям УК РК: 126 «Незаконное лишение свободы» и 194 «Вымогательство».

В отделе полиции создали специальную группу из числа лучших оперативных работников и следователей — похищение человека и требование выкупа происходит не каждый день. Перед полицейскими стояла задача в кратчайшие сроки принять все необходимые меры по раскрытию тяжкого преступления. И в результате оперативники нашли женщину в одной из гостиниц Тараза, где она снимала номер. Впоследствии кентауские полицейские выяснили, что женщина инсценировала собственное похищение.

Теперь под статью УК РК подпадает сама предприимчивая дама. Уголовное дело следователи переквалифицировали в ст. 419, часть 3 УК РК «Заведомо ложный донос» ( эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет).

В ходе досудебного расследования женщина призналась, что на этот шаг пошла из-за денежных долгов. Героиня громкого дела оказалась еще и мошенницей — под предлогом создания денежной пирамиды она выманивала деньги со своих знакомых и тратила их на свои нужды. Спустя некоторое время люди начали требовать возврата своих денег. С целью вернуть долги она решила выманить деньги с собственного мужа и придумала свое же похищение.