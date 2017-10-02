Предъявляя служебное удостоверение полицейского, мужчина в Шымкенте грабил магазины и детей. Представляясь полицейским, мужчина мог зайти в магазин и угрожая, забрать телефоны и товар с прилавка. Задержан грабитель «в полицейской шкуре» был прямо на очередном месте преступления, сообщили в управлении государственного языка и информации ДВД ЮКО.

27 сентября в Аль-Фарабийский ОП УВД Шымкента обратилась 30-летняя потерпевшая с заявлением о том, что к ней в магазин зашел неизвестный мужчина, который, представившись сотрудником полиции и угрожая ей, забрал два сотовых телефона и товар, выставленный на продажу.

«Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента по статье 191 УК РК «Грабеж». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Аль-Фарабийского ОП УВД г. Шымкент на месте преступления задержали подозреваемого, 1983 года рождения, жителя Шымкента», — говорится в официальном сообщении.

Следствие установило причастность лжеполицейского к четырем грабежам в Шымкенте. Не гнушался преступник и детьми. Например, на одной из шымкентских улиц он обманным путем забрал у подростка смарт-часы и скрылся.

В настоящее время по данным фактам вещественные доказательства изъяты. Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК: 191 «Грабеж» и 190 «Мошенничество».

Полицейские Шымкента просят всех, кто стал жертвой преступных посягательств со стороны 34-летнего лжеполицейского, позвонить по номеру 102.