Как живется врачам, которые переехали работать в сёла?

В этом году 75 молодых врачей приедут работать в сёла Туркестанской области. Но вакантных мест по-прежнему много. Жильё, подъёмные и курсы повышения квалификации – для вновь прибывших создают условия, чтобы они закрепились в глубинке и получили опыт.

Ради сельских пейзажей терапевт Самат Джунусов покинул мегаполис. По программе «С дипломом в село» он вернулся в родной Казыгуртский район. С того момента его карьера начала стремительный рост.

«7 лет учился, потом 2 года интернатура. После окончания поступил сюда в Казыгуртскую районную больницу в приёмный покой. Врач-терапевт, заведующий. Потом в отделении терапии работал», — говорит Самат Джунусов, терапевт.

Сейчас под медицинским присмотром доктора Джунусова много пациентов. Лёгких рабочих будней ему никто не обещал, сюда он ехал именно за опытом. Сначала рядом были наставники, как подстраховка. А потом он завоевал репутацию хорошего специалиста.

«У нас в районном селе много хронических заболеваний. По диагнозам – артериальная гипертензия, с сахарным диабетом, инсультом. От 60 до 100 пациентов в сутки», — говорит молодой врач Самат Джунусов.

Молодых и перспективных врачей в больнице Казыгуртского района считают своим главным достижением. Ведь здесь, как и во многих медучреждениях страны не хватает специалистов.

«Например, в хирургическом отделении нужен детский хирург. Я считаю, что первое рабочее место должно быть именно в сельской местности. Здесь увидят, как работают более опытные коллеги, будут перенимать опыт. Есть много возможностей», — говорит Ержан Байтугелов, заместитель главного врача районной больницы.

Из бонусов – уже с первого дня повышение квалификации, профессиональный рост, льготный кредит на жилье и «подъёмные». Самат считает, что молодёжь может привлечь и хорошее оснащение сельских поликлиник и больниц. Пациенты должны получать не просто отремонтированное здание, но и новейшее оборудование. Это, по его мнению, и врачам облегчит работу.

«На 2024 год запланировано 8 миллиардов на материально-техническое оснащение медицинских организаций области. В частности, это основные приоритетные направления, как и всегда, это материнство и детство. Также нами запланирован ряд мастер-классов с участием ведущих зарубежных специалистов», — говорит Салтанат Жабагиева, заместитель руководителя управления здравоохранения Туркестанской области.

В этом году у Самата Джунусова заканчивается срок отработки по программе «С дипломом в село». Но доктор решил остаться здесь ещё на пару лет. Говорит, когда работа в удовольствие, не хочется уезжать. Его супруга за это время тоже освоилась и преподает в школе.