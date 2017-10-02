Шымкентцев золотого возраста чествовали в Центральном парке

День пожилых людей отметили в Центральном парке Шымкента под лозунгом «Алтын жас — Золотой возраст». Аким ЮКО Жансеит Туймебаев поздравил ветеранов с мероприятием, организованным администрацией управления здравоохранения. Дедушки и бабушки, пришедшие на праздник, получили приятные подарки.

Городские врачи устроили в Центральном парке настоящий Город здоровья, где каждый пожилой житель города мог пройти совершенно бесплатно диагностические обследования и консультации квалифицированных врачей региона.

Шымкентских стариков консультировали дантисты, кардиологи, терапевты, эндокринологи и окулисты. Пенсионеры измеряли кровяное давление, проверяли зрение, желающие прошли исследование УЗИ и экспресс-анализы.

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Целый день в Центральном парке шла концертная программа. Танцевальные коллективы дарили пенсионерам мелодии прошлых лет, исполнители подобрали интересный репертуар. Мужчины золотого возраста не преминули сразиться за шахматной доской — специально для любителей интеллектуальной игры был организован шахматный турнир.

К слову, 30 сентября Дни открытых дверей прошли в больницах и поликлиниках по всему региону. Целью приема было научить пожилых людей поддерживать организм здоровым образом жизни. Подобные профилактические мероприятия продлятся в медицинских учреждениях до 7 октября.

А уже с 1 октября доктора посещают на дому ветеранов Великой Отечественной войны и оказывают им консультативную помощь.