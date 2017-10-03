Сколько нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру в Астане или Алматы

Собственная квартира… Кто сегодня о ней не мечтает? Да так, чтобы не в ипотеку. На днях интернет-издание «Крыша» опубликовало результат исследования, в котором показывается — при каком уровне дохода возможно без труда приобрести собственное жилье. В данном случае речь идет об однокомнатной квартире стоимостью 13 миллионов тенге.

150 000 ТЕНГЕ В МЕСЯЦ

Согласно данному исследованию, имея ежемесячную зарплату в размере 150 000 тенге, откладывать на покупку собственной квартиры даже в режиме строжайшей экономии просто невозможно, беря во внимание и тот факт, что 150 000 тенге является среднестатистической заработной платой в Алматы.

Кроме этого, у граждан с таким доходом, как правило, маленькая зарплата — это не единственное, что не дает им накопить на собственное жилье. Часто у таких граждан развиты и вредные привычки, которые отнимают у них деньги. Это и курение, и пристрастие к алкоголю и азартные игры. Причем, по данным информационного сайта KasinoGuru, играют в азартные игры граждане именно такого социального уровня.

200 000 ТЕНГЕ В МЕСЯЦ

Представим, что гражданин Казахстана с зарплатой 200 000 тенге решил взять данную квартиру в ипотеку. Для этого ему необходимо накопить первоначальный взнос в размере 30 процентов от стоимости жилья, что составляет почти 4 миллиона тенге. По подсчетам он сможет накопить требуемую сумму за 10 лет. А если решит обойтись без ипотечного кредита и накопить данную сумму своими силами, то на это уйдет как минимум 20 лет.

300 000 — 400 000 ТЕНГЕ В МЕСЯЦ

Если ежемесячный доход в семье составляет от 300 000 до 400 000 тенге, то первоначальный взнос будет накоплен уже через 3-5 лет соответственно. Каждый месяц придется откладывать не менее 50 000 тенге при зарплате в 300 000 тенге и не менее 100 000 тенге при зарплате в 400 000 тенге. Чтобы приобрести «однушку», не влезая в ипотеку, потребуется 7-8 лет в первом случае и 12-13 лет во втором.

500 000 ТЕНГЕ В МЕСЯЦ

Зарабатывая 500 000 тенге в месяц, однокомнатную квартиру можно купить менее чем за 5 лет. Такой заработок позволит откладывать по 200 000 тенге ежемесячно. Если оба члена семьи получают по 500 000 тенге в месяц, то в данном случае за 5 лет удастся собрать 40 миллионов тенге и приобрести жилье бизнес-класса или небольшой коттедж.

ВЫВОД

Реальность такова, что зарабатывая 150 000 — 200 000 тенге в месяц, купить собственное жилье в Астане или Алматы просто нереально. Сегодня в Интернете достаточное количество статей о том, как купить собственное жилье в Казахстане, не влезая в долги, но так или иначе, все сводится к тому, что большими деньгами все же располагать нужно. Необходимо ежемесячно получать не менее 400 000 тенге, что, к сожалению, считается недоступным для большинства граждан Казахстана.