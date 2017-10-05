Тюлькубасские помидоры разбирают в Алматы. Южноказахстанские фермеры отправили в южную столицу пробную партию, не прошло и недели, как реализаторы потребовали еще. Сорта самые разные: японский, голландский и местный, но все идут на ура.

С раннего утра вместе с сыном Нурсеит Тлеубаев выходит на поле. В первую очередь борьба с сорняками, а тут и урожай подходит. Помидоры в этом году удались — радуется фермер, с одного гектара от четырех до шести тонн.

Были и проблемы, но, благодаря своевременной обработке, урожай спасли. На одном гектаре выращивают сразу несколько видов томата — японский, в голландский и местный, между прочим, самый вкусный, говорит фермер.

«Урожай в этом году хороший, есть чему радоваться. Итоги будет подводить к концу сбора урожая, но уже видно, что фермеры поработали на славу. Томат у нас засеян на 2 тыс гектаров, экспорт налажен, мы реализовываем товар в ближайшие районы, города, области. Вот недавно в Алматы отправили, еще просят…» — говорит Абай Сатыбалдин, старший специалист развития сельского хозяйства и земельных отношений по Тюлькубасскому району.

Аграрии Тюлькубаса уверяют, что сельское хозяйство в районе на высоком уровне, открыты многие фермерские хозяйства и разные предприятия. В будущем планируется провести в районе сбор аграриев из разных областей страны, дабы наладить линию экспорта и провести обмен опытом.