Реклама
На главную Новости Шымкента Общество В Туркестанской области запускают крупнейшую теплицу страны

В Туркестанской области запускают крупнейшую теплицу страны

-
Редактор Юлия Машковская
-
35
Фото пресс-службы акима Туркестанской области

В Туркестанской области реализуется крупный международный проект «Ecoculture-Eurasia» — строительство одного из крупнейших тепличных комплексов в Казахстане. Запуск запланирован на август.

На первом этапе уже произведено 27 тыс. тонн томатов на площади более 51 га. В дальнейшем теплицы расширят до 500 га, а к 2030 году объём производства достигнет 240 тыс. тонн в год.

Проект стоимостью 42 млрд тенге финансируется Банком развития Казахстана. Производство будет полностью автоматизировано с использованием технологий из Нидерландов.

Ожидается создание более 1000 рабочих мест.

Продукция будет поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт — в регионы России.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.