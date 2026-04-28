В Туркестанской области запускают крупнейшую теплицу страны

В Туркестанской области реализуется крупный международный проект «Ecoculture-Eurasia» — строительство одного из крупнейших тепличных комплексов в Казахстане. Запуск запланирован на август.

На первом этапе уже произведено 27 тыс. тонн томатов на площади более 51 га. В дальнейшем теплицы расширят до 500 га, а к 2030 году объём производства достигнет 240 тыс. тонн в год.

Проект стоимостью 42 млрд тенге финансируется Банком развития Казахстана. Производство будет полностью автоматизировано с использованием технологий из Нидерландов.

Ожидается создание более 1000 рабочих мест.

Продукция будет поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт — в регионы России.