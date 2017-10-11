Улица Байтурсынова в Шымкенте полностью открыта для движения транспорта

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Улица Байтурсынова в Шымкенте полностью открыта для движения транспорта

Улица Байтурсынова в Шымкенте полностью открыта для движения транспорта. В первые же дни автобусные остановки заполнились людьми, общественный транспорт возобновил прежний маршрут следования. Открытию дороги бесспорно рады как пассажиры автобусов, так и водители. Что касается качества укладки асфальта, то это отдельный вопрос.

«Хорошо, что улицу Байтурсынова открыли. Долго было добираться до остановки на соседних улицах. Правда, качество асфальтного покрытия оставляет желать лучшего, — высказываются жители г. Шымкент. — Раньше нам было сложно добираться до учебы. А сейчас автобусы 35 и 27 ходят бесперебойно».

Напомним, что с 1 июля график общественного транспорта, курсирующего по направлению улицы Байтурсынова, был изменен. Представители транспортного отдела заявляют, что сегодня все маршруты вошли в рабочий режим, согласно установленному маршруту движения. На работы по замене тепломагистрали по улице Байтурсынова было потрачено 890 млн тенге.

Бахром Абдуллаев

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