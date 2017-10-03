В школах РК введут электронные журналы

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев рассказал о процессе внедрения цифровых технологий в школьных и дошкольных учреждениях.

По его словам, наиболее успешно цифровизация осуществляется в Шымкенте, передает «Казинформ».

Так, в городе реализован механизм электронной очереди в детские сады, а также создан рейтинг дошкольных организаций, осуществляется рассылка уведомлений посредством СМС-сообщений и электронной почты.

— Все это показывает хорошие результаты, теперь планируется распространить данный опыт на всю страну. Это будут делать акиматы с централизацией информации на уровне национальной образовательной базы данных, — отметил министр на заседании правительства.

Сагадиев подчеркнул, что в школах продолжается процесс внедрения электронных журналов.

— Для автоматизации учебного процесса в среднем образовании используется система электронных журналов — в трех системах уже работают свыше 4 тыс. школ. Причем все это бесплатно. Персональные данные наших детей хранит АО «НИИТ». Для школ, внедривших электронные журналы, мы планируем ввести запрет на использование бумажных журналов, — резюмировал глава МОН РК.