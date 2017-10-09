В Шымкенте изменился график работы городского акимата

Изменился график работы сотрудников акимата Шымкента. Внутренним распоряжением по акимату города Шымкента с октября 2017 года изменился график работы отделов акимата.

Теперь рабочий день длится с 8:30 до 18:00 часов с перерывом на обед с 13:00 до 14:30. (если раньше с 9-и до 19:00, а обед с 13:00 до 15:00).

Напомним, ранее глава Шымкента Габидулла Абдрахимов неоднократно поднимал вопрос пересмотра графика рабочего времени для государственных служащих, так как у них тоже есть семьи.

Добавим, согласно регламенту оказания государственных услуг, организации должны работать до 13:00, а возобновлять свою работу – в 14:30. Отметим, новый график работы не касается экстренных служб.

«Переход на новый режим – только первый шаг большой программы по эффективному использованию рабочего времени. И наша задача на данном этапе – научить их каждую минуту рабочего времени использовать рационально. А об остальных грядущих нововведениях обязательно расскажем чуть позже. Главное, что в результате значительно улучшится работа всех служб акимата», — подчеркнул руководитель аппарата акима города Рашид Аюпов.