График работы ЦОНов и спецЦОНов Шымкента на Курбан айт

В связи с празднованием Курбан Айт, центры обслуживания населения, включая спецЦОНы, не будут работать в пятницу 6 июня.

Вместе с тем, суббота, 7 июня, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Так, центры обслуживания населения будут осуществлять прием граждан с 9:00 до 13:00. СпецЦОНы будут открыты для приема заявлений с 9:00 до 12:00, выдача документов — до 13:00.

Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов: по дежурному графику спецЦОНы — в мкр Достык, 2343/1 и в мкр Асар-2, 12Б. Адреса дежурных ЦОНов: мкр Жас Талап, 168/1 и по ул. Байтерекова 89.