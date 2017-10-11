В Шымкенте сдан в эксплуатацию мост через Бадам

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Отреставрированный мост через реку Бадам

В Шымкенте сдан в эксплуатацию мост через Бадам. Жители микрорайонов «Химфарм» и «Забадам» тестируют мост на качество и удобство. Горожане, для которых этот мост — самая удобная переправа в центральную часть города, считают реконструкцию моста самым лучшим подарком.

«Огромное спасибо акимату! Ведь когда-то. после хождений по различным инстанциям мы отправили жалобу и просьбу именно на сайт акимата и Габидулле Абдрахимову, — рассказывают жители Забадама. — И только тогда наша проблема начала решаться. Мост нам, наконец, отремонтировали, можно сказать, практически перестроили. И нашего микрорайона очень много детей ходят в школу по этому мосту. Теперь безопасно и взрослые перестали переживать…»

Мост через реку бадам построен в начале шестидесятых годов прошлого века. За более полувековую истории он видел ремонт два раза — в 1967 и 1985 годах. После 85-го года никаких работ на мосту не проводили.

Бахром Абдуллаев

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1 Комментарий Включено "В Шымкенте сдан в эксплуатацию мост через Бадам"

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2000
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Житель

Выглядит просто ужасно, похоже на техническую переправу для каналов и труб.
Но хоть так чем вообще никак!

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31 минут 39 секунд назад
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