В Шымкенте сдан в эксплуатацию мост через Бадам. Жители микрорайонов «Химфарм» и «Забадам» тестируют мост на качество и удобство. Горожане, для которых этот мост — самая удобная переправа в центральную часть города, считают реконструкцию моста самым лучшим подарком.

«Огромное спасибо акимату! Ведь когда-то. после хождений по различным инстанциям мы отправили жалобу и просьбу именно на сайт акимата и Габидулле Абдрахимову, — рассказывают жители Забадама. — И только тогда наша проблема начала решаться. Мост нам, наконец, отремонтировали, можно сказать, практически перестроили. И нашего микрорайона очень много детей ходят в школу по этому мосту. Теперь безопасно и взрослые перестали переживать…»

Мост через реку бадам построен в начале шестидесятых годов прошлого века. За более полувековую истории он видел ремонт два раза — в 1967 и 1985 годах. После 85-го года никаких работ на мосту не проводили.

Бахром Абдуллаев