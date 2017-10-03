В Шымкенте стремительно дорожает уголь, которого нет

В Шымкенте подорожал уголь. Отпускная цена одной тонны твердого топлива на базе достигла 15-16 тысяч тенге. И это без оплаты транспортировки. Сравним, в прошлом году тонну продавали по 12 тысяч тенге.

Большие куски угля с транспортерной конвейерной ленты отбирают для жителей области. Этого мизерного количества на всех желающих катастрофически не хватает. Топливная база в Шымкенте, обеспечивающая углем южный регион, сегодня испытывает большие сложности.

Поставщики твердого топлива из северных регионов Казахстана, из-за большого наплыва заказов, пока не в силах доставить в Шымкент необходимый объём. В очереди вместе с шымкентцами, живущими в частном секторе, несколько дней стоят и жители, приехавшие из отдаленных районов области.

Житель Шымкента Андрей Евдокимов приходит на топливную бузу, как на работу. Но уже несколько дней подряд безрезультатно. Говорит, тонна обойдется в 21 тысячу, их этой суммы шесть уйдет за доставку. Главное, его вообще купить, проблема сегодня не в деньгах.

Из-за нехватки угля руководство топливной базы вынуждено было отказаться от снабжения твердым топливом тепличных хозяйств региона. Угля из Павлодара и Караганды сегодня едва хватает для предприятий региона.

«Люди ждут неделями. Уже прокатилась волна возмущения. Понять можно всех. Наше предприятие принимает все меры, но… В Шубаркуле заявили, что у них нет вагонов (кстати, это ежегодная проблема, — авт.). Обращаемся в КТЖ, там уверяют, что угольщики подводят (и это не новость, — авт.). А здесь нам приходиться отдуваться перед жителями области. В этом году отказались от заказов тепличных хозяйств региона. В этом году не знаем как сложатся обстоятельства. Будто какой- то сговор!», — комментирует ситуацию Ануар Томанов, менеджер топливной базы Шымкента.

Те, кто занимается развозкой угля, уверены, что шубаркульский уголь вывозят в Россию. Однако, это всего лишь догадки водителей. Подтверждения этого факта нет.