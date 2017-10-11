В Шымкенте трудоустраивают освободившихся заключенных

К проекту прокуратуры «Ресоциализация, ты нужен обществу» подключились представители бизнеса. Причем, не без выгоды.

Наличие высокопрофессиональных кадров — залог успеха любого производства. Главный технолог швейного предприятия «Комек Болашак» Ельмира Погосян в поисках мастериц не побоялась даже заглянуть в места не столь отдаленные — в прошлом году побывала на конкурсе швеи в женской колонии. Результат превзошел все ожидания.

Ельмира Погосян, мастер-технолог «Комек Болашак»: «Я была на конкурсе в учреждении, заметила мастериц. Мне понравилось, как они работают и я с удовольствием пригласила их, после освобождения, трудоустроиться в нашем цеху. Нам нужны мастера».

Ирина Буздуга здесь всего второй месяц, устроилась сразу после освобождения. В руках Ирины работа кипит. От качество ее выкройки зависит все производство.

Ирина Буздуга, мастер-закройщик: «Я раньше шить не умела. Но в учреждении закончила колледж, освоила все тонкости. После освобождения меня пригласили на работу на это предприятие. Очень нравиться, очень довольна. Оплата хорошая.

На предприятии шьют спецодежду по госзаказу, освоили выпуск около 10 наименований. В ассортименте — зимние, летние и демисезонные комплекты, постельные принадлежности. Большое внимание уделяют социальной ответственности бизнеса. В том числе в вопросах трудоустройства. Есть работники с ограниченными возможностями. С готовностью принимаю и лиц, входящих в программу социальной реабилитации. Главное, что бы профессионал был хороший. Ну а швейный колледж в женской колонии за профессионализм своих выпускников ручается».

Алмагуль Рыскелдиева, мастер участка РГП «Енбек Шымкент», преподаватель колледжа швейников в ИЧ 167/4: «Наша задача дать учащимся хорошие навыки, нужную профессию, сделать из них настоящих профессионалов. Тогда и на свободе они найдут применение».

Баглан Али, прокурор прокуратуры ЮКО: «Проект «Ты нужен обществу» направлен на обучение в местах лишения свободы с последующим содействием в трудоустройстве. Отрадно, что уже есть представители бизнеса, которые идут навстречу в этом направлении — создают рабочие места, принимают лиц, искупивших свою вину. Это очень полезное дело и для всего общества и для конкретного человека».

В «Комек Болашак», уже в ближайшем будущем, планируют открывать еще два цеха. Профессионалов здесь ждут.

Марина Сечкина, выпускница колледжа швейников: «Главное — не опускать руки. Учиться, работать. И тогда жизнь наладится. Я в это верю».

Надеемся, что опыт «Комек Болашак» с успехом начнут использовать и другие предприятия.

Данил Шемратов