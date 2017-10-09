В Шымкенте умерла мать 6 детей, к которой летели погибшие под Алматы врачи

В Шымкенте умерла женщина, к которой летели погибшие под Алматы врачи. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на заведующего отделением реанимации областной клинической больницы Вячеслава Цая.

Как отметили врачи, у женщины диагностирован целый «букет» заболеваний, среди которых хронический гепатит Б, выявленный гепатит Д, поражение печени, метродометрит, сепсис.

После ее госпитализации в областную больницу была проведена лапароскопическая операция по удалению матки из-за угрозы кровотечения. Но состояние женщины, как отмечают врачи, ухудшалось.

«У женщины была кома третьей степени, отек мозга. Она умерла 8 октября в 10.30 утра», — рассказал Вячеслав Цай.

Он отметил, что в последние дни больную консультировали врачи Национального центра акушерства и другие специалисты республиканского центра. В последние часы ее жизни у реанимации находился супруг женщины. У нее остались шестеро детей.

Напомним, 3 октября всего через 12 минут после взлета из Алматы исчез с радаров самолет малой авиации Ан-28 авиакомпании East Wing. Он выполнял полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы — Шымкент. На борту находились пять человек. Позже самолет санавиации обнаружили горящим под Алматы.

Все пять человек погибли на месте. В авиакатастрофе погибли профессор, врач, акушер-гинеколог Талгат Патсаев и профессор, врач-реаниматолог Жанибек Артыкбаев.

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