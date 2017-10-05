Доктора Патсаева, погибшего в авиакатастрофе, похоронят в Шымкенте

Доктора Патсаева, погибшего в авиакатастрофе под Алматы 3 октября, похоронят в Шымкенте. Траурная церемония назначена на сегодня. Здесь в пригородном поселке живут его родители. Отец Талгата Патсева — известный ученый, доктор наук Анапия Патсаев.

В Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии в Алматы, где Талгат Патсаев проработал 20 лет, прощальная панихида прошла 4 октября. Добрым словом выдающегося доктора вспомнили его коллеги и друзья.

Помнят доктора и в Шымкенте. Несколько лет назад Лилия Ли благодаря Талгату Анапиевичу стала мамой. Никто не поверил в молодую женщину, кроме «золотого доктора» — так называет его Лилия.

«Я помню этого доброго золотого доктора Талгата Анапиевича. Меня отправили через портал в Алматы, в Институт гинекологии и акушерства. Это очень тяжелые воспоминания в моей жизни, поэтому не хочу вдаваться в подробности. Но скажу только про один момент: перед операцией было очень страшно и рядом не было никого, я плакала как ребенок. И тут подошел Врач, взял меня за руку, сказал чтобы я ничего не боялась и даже смешил меня. Засыпая от наркоза, я считала цифры вместе с Талгатом Анапиевичем. Он Врач от Бога, который поддержал меня в тяжелый для меня момент. Пусть земля ему будет пухом. Помним и скорбим…»

В Шымкенте Талгат проработал все «лихие девяностые». Многие из женщины, которым «посчастливилось» стать мамами в период безсветья и безгазья, хорошо помнят, каким оптимизмом мог зарядить Талгат Анапиевич любую мамочку…

Елена Игнатьевна Цой, известный в ЮКО акушер-гинеколог, несколько лет работала с Талгатом Патсаевым в Шымкенте. Даже после отъезда врача в Алматы, у коллег остались добрые отношения.

«Просто так ужасно, что слов нет! Человек с утра пришёл на работу, были свои планы, мечты, забота о семье и в одночасье всё… Не верю…», — Елена Цой не может оправиться от шока.

Коллеги рассказывают, что Талгат с душой отдавался всему, чем жил: работе, семье, детям, рыбалке. Он ничего не делал через силу, радовался всем событиям от всего сердца. Что не мешало ему оперировать с холодной головой, без эмоций и нервов.

Напомним, профессор Патсаев вместе с коллегой летел в Шымкент на помощь роженице, находившейся в критическом состоянии. Женщину доставили из Туркестана в областную клиническую больницу. После ряда реанимационных мероприятий шымкентские специалисты приняли решение вызывать «республику».

Через 12 минут после взлета 3 октября после 19:00 самолет исчез с радаров. По неизвестным причинам борт санавиации АН-28, под управлением опытных пилотов рухнул в Илийской районе Алматинской области. Врачи, пилоты и авиатехник погибли.

Информационный портал Otyrar.KZ скорбит по поводу трагической гибели Доктора. Мы приносим свои искренние соболезнования родным и близким Талгата Патсаева и всех погибших на борту санрейса. Держитесь, они были прекрасными людьми. Светлая память…