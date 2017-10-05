Доктора Патсаева, погибшего в авиакатастрофе, похоронят в Шымкенте

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Талгат Патсаев
Доктор бы хотел, чтобы мы запомнили его таким: веселым и жизнерадостным. Его любовь к жизни была неисчерпаемой

Доктора Патсаева, погибшего в авиакатастрофе под Алматы 3 октября, похоронят в Шымкенте. Траурная церемония назначена на сегодня. Здесь в пригородном поселке живут его родители. Отец Талгата Патсева — известный ученый, доктор наук Анапия Патсаев.

В Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии в Алматы, где Талгат Патсаев проработал 20 лет, прощальная панихида прошла 4 октября. Добрым словом выдающегося доктора вспомнили его коллеги и друзья.

Помнят доктора и в Шымкенте. Несколько лет назад Лилия Ли благодаря Талгату Анапиевичу стала мамой. Никто не поверил в молодую женщину, кроме «золотого доктора» — так называет его Лилия.

Сын Лилии появился на свет благодаря доктору
Сын Лилии появился на свет благодаря доктору Патсаеву

«Я помню этого доброго золотого доктора Талгата Анапиевича. Меня отправили через портал в Алматы, в Институт гинекологии и акушерства. Это очень тяжелые воспоминания в моей жизни, поэтому не хочу вдаваться в подробности. Но скажу только про один момент: перед операцией было очень страшно и рядом не было никого, я плакала как ребенок. И тут подошел Врач, взял меня за руку, сказал чтобы я ничего не боялась и даже смешил меня. Засыпая от наркоза, я считала цифры вместе с Талгатом Анапиевичем. Он Врач от Бога, который поддержал меня в тяжелый для меня момент. Пусть земля ему будет пухом. Помним и скорбим…»

В Шымкенте Талгат проработал все «лихие девяностые». Многие из женщины, которым «посчастливилось» стать мамами в период безсветья и безгазья, хорошо помнят, каким оптимизмом мог зарядить Талгат Анапиевич любую мамочку…

Елена Игнатьевна Цой, известный в ЮКО акушер-гинеколог, несколько лет работала с Талгатом Патсаевым в Шымкенте. Даже после отъезда врача в Алматы, у коллег остались добрые отношения.

«Просто так ужасно, что слов нет! Человек с утра пришёл на работу, были свои планы, мечты, забота о семье и в одночасье всё… Не верю…», — Елена Цой не может оправиться от шока.

Коллеги рассказывают, что Талгат с душой отдавался всему, чем жил: работе, семье, детям, рыбалке. Он ничего не делал через силу, радовался всем событиям от всего сердца. Что не мешало ему оперировать с холодной головой, без эмоций и нервов.

Напомним, профессор Патсаев вместе с коллегой летел в Шымкент на помощь роженице, находившейся в критическом состоянии. Женщину доставили из Туркестана в областную клиническую больницу. После ряда реанимационных мероприятий шымкентские специалисты приняли решение вызывать «республику».

Через 12 минут после взлета 3 октября после 19:00 самолет исчез с радаров. По неизвестным причинам борт санавиации АН-28, под управлением опытных пилотов рухнул в Илийской районе Алматинской области. Врачи, пилоты и авиатехник погибли.

Информационный портал Otyrar.KZ скорбит по поводу трагической гибели Доктора. Мы приносим свои искренние соболезнования родным и близким Талгата Патсаева и всех погибших на борту санрейса. Держитесь, они были прекрасными людьми. Светлая память…

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