Стали известны имена погибших при крушении самолета, летевшего в Шымкент

На борту воздушного судна находились члены экипажа и медицинские работники. Комитет гражданской авиации назвал имена погибших при крушении самолета санавиации в 28 километрах от Алматы.

«3 октября 2017 года через 12 минут после взлета исчез с радаров самолет малой авиации Ан-28 Авиакомпании East Wing, выполнявший полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы — Шымкент», — говорится в сообщении КГА в соцсети.

Всего на борту воздушного судна находились пять человек, в числе которых командир, второй пилот и два медработника.

Командир воздушного судна — гражданин Кыргызстана Г. Н. Цой, второй пилот — гражданин Казахстана Е. Кутафин.

Воздушное судно Ан-28 производства Польши 1990 года выпуска. Максимальный взлетный вес — 5690 кг.

«Координаты установлены, сотрудники управления по расследованию авиационных происшествий департамента по расследованию на транспорте министерства по инвестициям и развитию РК в течение часа после поступления информации об авиационном событии выехали на место авиационного происшествия», — сообщили в комитете.