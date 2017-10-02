В ЮКО новый руководитель Управления юстиции

Орынбасар Зайдинович Тастанов назначен начальником Управления юстиции Южно-Казахстанской области распоряжением министерства юстиции Республики Казахстан.

Орынбасар Тастанов родился 26 сентября 1977 года в Шымкенте. В 2004 году окончил Карагандинский экономический университет. В 2004-2008 годах работал юристом в школе национальных и водных видов спорта Департамента спорта и туризма Южно-Казахстанской области, также в качестве главного специалиста в Департаменте юстиции ЮКО.

С 2008 по 2012 год — заместитель начальника и начальник отдела юстиции Сарыагашского района ЮКО. В 2012-2017 годах был заместителем начальника Управления юстиции Южно-Казахстанской области. С июня по октябрь 2017 года был заместителем директора департамента регистрации Министерства юстиции Республики Казахстан.