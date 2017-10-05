Вверх к рекордам. Доллар в Шымкенте продается по 346,5 тенге

Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 5 октября 2017 года составил 344,88 тенге. По сравнению с утренней сессией 4 октября (343,21 тенге/$1) нацвалюта к доллару подешевела на 1,67 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 343,90 тенге за доллар США, максимальный — 345,37 тенге, курс закрытия составил 345,37 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 120 млн 850 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 230.

В обменных пунктах Шымкента самый высокий курс доллара в обменниках на 11:00 составляет 346,5 тенге.

Официальный курс тенге к доллару США устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.