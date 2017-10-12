Выяснилось, кто является автором песни «Зын-зын»

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Автор вирусного ролика
коллаж Otyrar.KZ

Выяснилось, кто является автором песни «Зын-зын». Ролики с песней «Зын-зын» или «Шымкенттің қыздары», бьют рекорды по количеству просмотров в соцсетях, передает Zakon.kz.

Оказалось, автором музыки, текста и исполнителем «Зын-зын» является Болат Нуримов. Справку о его авторских правах на композицию он выложил на своей страничке в Instagram.

Ролики с песней «Зын-зын» или «Шымкенттің қыздары», бьют рекорды по количеству просмотров в социальных сетях. Известные блогеры и вайнеры сняли многочисленные пародии на песню.

Мало того, даже аким Шымкента Габидулла Абдрахимов, несмотря на противоречивость выражения «Зын-Зын», посчитал, что Шымкент достоин такого определения.

 

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2 Комментариев Включено "Выяснилось, кто является автором песни «Зын-зын»"

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Saltanat Sirbaeva

Просто дурацкая песня

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
2 часов 43 минут назад
Кит

что за глупость, авторское право регистрируется в гос органе а не подтверждается непонятным юр лицом. Опять журналисты выкакали новость не проверив факты.

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 6 минут назад
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