Выяснилось, кто является автором песни «Зын-зын». Ролики с песней «Зын-зын» или «Шымкенттің қыздары», бьют рекорды по количеству просмотров в соцсетях, передает Zakon.kz.
Оказалось, автором музыки, текста и исполнителем «Зын-зын» является Болат Нуримов. Справку о его авторских правах на композицию он выложил на своей страничке в Instagram.
Ролики с песней «Зын-зын» или «Шымкенттің қыздары», бьют рекорды по количеству просмотров в социальных сетях. Известные блогеры и вайнеры сняли многочисленные пародии на песню.
Мало того, даже аким Шымкента Габидулла Абдрахимов, несмотря на противоречивость выражения «Зын-Зын», посчитал, что Шымкент достоин такого определения.
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2 Комментариев Включено "Выяснилось, кто является автором песни «Зын-зын»"
Просто дурацкая песня
что за глупость, авторское право регистрируется в гос органе а не подтверждается непонятным юр лицом. Опять журналисты выкакали новость не проверив факты.