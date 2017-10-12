Выяснилось, кто является автором песни «Зын-зын». Ролики с песней «Зын-зын» или «Шымкенттің қыздары», бьют рекорды по количеству просмотров в соцсетях, передает Zakon.kz

Оказалось, автором музыки, текста и исполнителем «Зын-зын» является Болат Нуримов. Справку о его авторских правах на композицию он выложил на своей страничке в Instagram.

A post shared by 🔘⭐Bolat⭐🔘 (@bolat.abdixalik) on Oct 7, 2017 at 10:46pm PDT

Ролики с песней «Зын-зын» или «Шымкенттің қыздары», бьют рекорды по количеству просмотров в социальных сетях. Известные блогеры и вайнеры сняли многочисленные пародии на песню.

Мало того, даже аким Шымкента Габидулла Абдрахимов, несмотря на противоречивость выражения «Зын-Зын», посчитал, что Шымкент достоин такого определения.