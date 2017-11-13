«Вирус» Зын-Зын захватил театр имени Горького в Астане

На кадрах видно, как снявшиеся на видео люди самых разных возрастов качают головами в такт популярному хиту. Правда, театральный ролик имеет рекламное направление, исполнители таким образом рассказывают о репертуаре театра.

Песня про девушек из Шымкента «Зың-Зың» получила популярность в социальных сетях осенью этого года.

Даже Габидулла Абдрахимов, экс-аким Шымкента, употребил определение «Зың-Зың» во время празднования дня города, объяснив, что Шымкент круче всех.

Чуть позже стало известно об авторе популярного вирусного хита. К сожалению, сегодня автора песни уже нет с нами, но его друг рассказал о том, как рождался ролик.