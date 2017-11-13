Актеры и зрители Русского драматического театры имени Горького в Астане — одного из старейших театров Казахстана — сняли видеоролик на известную песню «Зың-Зың» о девушках из Шымкента, пишет sputniknews.kz.
На кадрах видно, как снявшиеся на видео люди самых разных возрастов качают головами в такт популярному хиту. Правда, театральный ролик имеет рекламное направление, исполнители таким образом рассказывают о репертуаре театра.
Песня про девушек из Шымкента «Зың-Зың» получила популярность в социальных сетях осенью этого года.
Даже Габидулла Абдрахимов, экс-аким Шымкента, употребил определение «Зың-Зың» во время празднования дня города, объяснив, что Шымкент круче всех.
Чуть позже стало известно об авторе популярного вирусного хита. К сожалению, сегодня автора песни уже нет с нами, но его друг рассказал о том, как рождался ролик.
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1 Комментарий Включено "«Вирус» Зын-Зын захватил театр имени Горького в Астане"
Вчера в КВН на первом канале в выступлении астанинской команды звучала эта песня «Зын-Зын»