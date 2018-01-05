На жительницу Ленгера заведено уголовное дело за торговлю музыкой. В целом по ЮКО полицейские выявили более 20 преступлений в сфере информационных технологий, сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО.
В Южно-Казахстанской области полицейские ДВД ЮКО, согласно утвержденных планов МВД РК по противодействию нарушениям авторских и смежных прав и раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, на постоянной основе проводят оперативные и профилактические мероприятия по выявлению и снижению количества подобных преступлений.
Только за 12 месяцев 2017 года сотрудниками криминальной полиции ДВД ЮКО выявлено более 20 преступлений в сфере информационных технологий и около 60 фактов нарушений авторских и смежных прав. Из незаконного оборота полицейскими изъято около 4 тысяч единиц контрафактной аудиовизуальной продукции.
В ходе проведения ОПМ «Контрафакт» сотрудники УКП ДВД ЮКО задержали 30-летнюю жительницу Ленгера, которая незаконно записывала на флеш-карты и диски музыкальные произведения эстрадных исполнителей, а затем реализовывала их. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Толебийского РОВД по статье 198 УК РК «Нарушение авторских и (или) смежных прав».
В настоящее время по выявленным фактам нарушений в сфере информационных технологий, авторских и смежных прав проводится досудебное расследование.
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И не одну….