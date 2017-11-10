Аким ЮКО встретился с послом Франции в Казахстане

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Казахстане Филиппом Мартинэ, сообщает пресс-служба акимата ЮКО.

В ходе встречи стороны обсудили механизм взаимодействия и сотрудничества, обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений. Глава региона отметил, что между Казахстаном и Францией установлено и налажено тесное взаимоотношение в различных сферах. Также он подчеркнул, что Франция в последние годы занимает 5-ое место в списке торговых партнеров Казахстана.

«Основными статьями казахстанского экспорта являются нефть, металлы и металлопродукция, химическая продукция, сельскохозяйственные продукты. Казахстан импортирует из Франции электрическое, электронное и механическое оборудование, потребительские товары, медикаменты и косметику, автомобили, продукты питания, строительные материалы. Объем французских капиталовложений в экономику Казахстана за период с 2005 по полугодие 2016 гг. составил 12,7 млрд. долларов. В нашей стране успешно работают 135 предприятий с участием французского капитала. В частности, «Тоталь», «Арева», «Данон», «Викат», «Пежо», «Альстом» и другие компании», — отметил Жансеит Кансеитович.

Глава региона подчеркнул, что на сегодняшний день в регионе создаются выгодные условия для инвесторов. Наряду с этим, глава региона сообщил, что Южно-Казахстанская область заинтересована в развитии отношений в различных сферах.

В свою очередь, французский посол сообщил, что между ЮКО и регионами Франции имеется большой потенциал для наращивания взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного, а также культурно-гуманитарного сотрудничества.

«В целях повышения уровня деловых отношений между двумя странами, предлагаю совместно работать над определением наиболее импортируемых и экспортируемых товаров между нашими регионами. Думаю, что мы могли бы открыть новые совместные производства в этих сферах. Мы надеемся перевести наше сотрудничество на долгосрочную основу», — сказал Филипп Мартинэ.

На сегодняшний день, Франция – высокоразвитая индустриально-аграрная страна, которая занимает одно из ведущих мест в мире по объёму промышленного производства. Ведущие отрасли обрабатывающей промышленности – машиностроение, в том числе автомобилестроение, электротехническое и электронное, авиационное, судостроение и станкостроение.

Кроме того, Франция является одним из крупнейших в мире производителей химической и нефтехимической продукции, чёрных и цветных металлов.

В ходе рабочей поездки в Южно-Казахстанскую область планируется Инаугурация Французского альянса с участием посла Франции и президента Французских Альянсов. Вместе с этим, посол ознакомится с деятельностью уранодобывающих предприятий области.