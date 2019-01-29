Нурсултан Назарбаев встретился с Жансеитом Туймебаевым

Главе государства был представлен отчет об исполнении поручений, данных на совещании по вопросам развития г. Туркестана в декабре прошлого года, сообщает пресс-служба Акорды.

Аким Туркестанской области доложил Нурсултану Назарбаеву о ходе строительства основных социально-значимых объектов, в том числе зданий областной администрации, управлений и территориальных департаментов, а также жилья площадью 1 200 тысяч кв. метров.

Президент Казахстана, указав на необходимость сохранения текущих темпов застройки и обустройства делового центра г. Туркестана, дал ряд конкретных поручений.