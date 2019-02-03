Глава региона ознакомился с ходом строительства новых многоэтажных домов.

Аким Туркестанской области настоятельно поручил ответственным обеспечить завершение строительства объектов в намеченные сроки.

«Надо работать в две смены и увеличить темпы строительства в два раза. Здания должны соответствовать всем современным требованиям, новому облику Туркестана. В строительстве следует использовать отечественную продукцию. Вся наша работа должна быть только во благо процветания города», — сказал Ж. Туймебаев.

Как рассказали чиновники, 20 домов строят за счет республиканского бюджета. В первом полугодии текущего года уже сдадут в эксплуатацию 11 домов на 660 квартир, во втором полугодии девять.

Жансеит Туймебаев напомнил, что будет лично контролировать ход строительства многоэтажных домов.