Аким ЮКО Жансеит Туймебаев: Мы погрязли в бытовых отходах. Глава региона сделал громкое заявление на заседании акимата и обратился к подчиненным: «Хватит уже говорить: сделаем и не делать!

На повестке дня заседания акимата три вопроса: выполнение программы «жасыл аймак», отчеты управления культуры и образования.

По первому вопросу о проделанной работе выступил новый руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Ильяс Курамысов.

Жансеит Туймебаев не доволен работой управления природопользования. Результатов по снижению токсичности выбросов автомобильным транспортом, применению новых технологий по переработке бытовых и производственных отходов фактически нет. Не радуют главу области и продвижение программ по возобновляемым источникам энергии.

«Всего лишь 7,%! Это очень низкий показатель. В Европе бытовые отходы сортируют, затем, применяя нанотехнологии, получают новые материалы. Нам необходимо привить культуру сбора мусора, бытового и производственного. Из отходов, биогаза можно получить электроэнергию, удобрения. Здесь необходимо обобщить опыт применения солнечной энергии, ветра и водостоков», — отметил Жансеит Туймебаев.

Ноу-хау по использованию сточных вод для получения питьевой воды — отличный проект, говорит аким региона. Подобные проекты должны быть масштабными, для удовлетворения потребности всех южноказахстанцев. Должна быть продолжена и работа по озеленению региона. Жансеит Кансеитович обратился к акимам городов, районов и руководителям управлений.

«Хватит говорить: сделаем, планируем. Хватит заниматься бумаготворчеством, пора перейти к системной работе. Работе на результат!», — отчитал чиновников аким области.

Говорили в облакимате о необходимости бережно и рационально использовать природные ресурсы. О поэтапном переходе транспорта на сжиженный газ, программе по развитию велотранспорта для решения транспортных и экологических проблем.

Шынар Оразова