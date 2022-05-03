В Шымкенте проводится чистка открытых водоемов

В Шымкенте начались весенние работы по очистке открытых водоемов и центрального водопровода.

Специалисты провели работы вдоль Кошкар-Аты от «Аллеи семьи» до «Площади Ордабасы». Очистили специалисты и реку Сайрамсу. По данным экспертов, чаще всего водоемы загрязняются бытовыми отходами жителей. Для этого представители акимата и СЭС совместно провели разъяснительные беседы с горожанами, передает OTYRAR.

«Открытые водоемы засоряют бытовыми отходами сами жители» — такое заявление сделали специалисты санитарно-эпидемиологического контроля. По данным экспертов, это чревато распространением инфекционных заболеваний. Поэтому вдоль открытых водоемов и центральных водопроводов проводятся работы по очистке рек, а также разъяснительные беседы с жителями.

«Так как началась весна, в целях профилактики инфекционных заболеваний, проводится санитарно-эпидемиологический мониторинг качества воды, подаваемой населению вдоль реки Сайрамсу. Работу мы проводим совместно с представителями акимата и «Жасыл желек». Как жителю Сайрама, мы вам говорим не бросайте свои отходы в реку Сайрамсу»,— объяснили жителю.

«Такие мониториги проводят часто возле реки Сайрамсу. Приходят люди обычно два раза в неделю. Раньше наши жители бросали мусор в реку, сейчас такого нет»,- говорит Дильшад Шадиев, житель района Сайрам.

Все водоемы и водопроводы очищают от 15 до 20 специалистов. Проводится и мониторинг качества воды. Во время мониторинга, специалисты СЭС в воде не нашли инфекционных заболеваний.

«Мы отбираем воду на пробу из открытых водоемов и центрального водопровода. В прошлом году из центрального водопровода на лабораторные исследования мы отобрали 1732 биологических проб, также 314 проб на санитарно-химические исследования. Из открытых водоемов взяли 147 проб на хим-лабораторию и 52 на бактериологические пробы»,- говорит Майра Каракулова, руководитель отдела ДСЭК г. Шымкента.

Как уверяют специалисты, основная их работа заключается в ежемесячном поддержании чистоты в реках. На сегодня очищена река Кошкар-Ата от «Аллеи семьи» до «Площади Ордабасы» и Сайрамсу. Планируется очистка рек Карасу и Бадам.