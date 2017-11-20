Более 900 семей из Шымкента получат квартиры к Новому году

До конца этого года 982 шымкентские семьи смогут заселиться в новые дома. По государственным программам квартиры будут выдаваться в микрорайоне «Нурсат» и по улице Толеметова. Корреспондент Оtyrar.kz Бахром Абдуллаев узнал о ходе строительства многоэтажек и встретился с жителями, уже получившими свои дома по государственным программам.

Девятиэтажный дом в микрорайоне «Нурсат» готов к приёму новосёлов. Все 56 семей — вкладчиков Южно-Казахстанского филиала АО «Жилстройсбербанк Казахстан» — заселятся до конца года. К этому времени в эксплуатацию сдадут 27 многоквартирных домов.

«В этом году в Шымкенте началось строительство 76-ти домов. Из бюджета мы построили 27 домов, на 90 тысяч кв.м. и на 1710 квартир. В городе завершается строительство домов, за счет национальных компаний, это «Байтерек» и «Самрук Казына». Они тоже будут реализованы через систему «Жилстрой сбережений». Так же активно поддерживается строительство домов за счет частных инвесторов. В том числе субсидирование кредитных займов», — говорит Абелсиит Рабаев, руководитель отдела строительства акимата г. Шымкент.

В списке счастливых обладателей заветных квадратных метров оказалась мать двоих детей Жанар Оскенбекова. Будучи вкладчиком АО «Жилстройсбербанк», женщина накопила 30 процентов от стоимости жилья. Сегодня семья обживает новую двухкомнатную квартиру.

«Я накопила более трех миллионов тенге и получила квартиру. Ежемесячные выплаты — 61 000 тенге. Живу здесь уже месяц. Мне все нравится, все устраивает. Качество строительства — отличное», — говорит новосел Жанар Оскенбекова.

И это только начало. В планах — сдать в следующем году в Шымкенте еще 2 478 квартир. Стоимость жилья для вкладчиков банка составит 140 тысяч тенге за 1 кв.м. Это цена за жилье 3-го класса комфортности. За второй класс — 180 тыс. тенге. Правда, даже такой объем не покроет всей потребности в жилье. Количество очередников в областном центре приближается к отметке — 35 тысяч человек.

«На сегодняшний день в очереди состоят более 33 тысяч жителей города Шымкент по пяти категориям. Анализ показывает, для того, чтобы всех стоящих в очереди людей обеспечить в течении пяти лет жильем, нам нужно ежегодно строить не менее трех тысяч коммунальных и где-то 4 тысячи кредитных домов», — говорит Малик Абдинуров, руководитель отдела жилищный отношений г. Шымкент.

Увеличить темпы строительство в Шыкменте вполне возможно. В городском акимате успешно ведется активная работа с застройщиками. В том числе и зарубежными инвесторами.

Бахром Абдуллаев