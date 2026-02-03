Казахстанские банки потеряли значительные доходы после изменения правил использования пенсионных излишков из ЕНПФ при погашении ипотеки.

Новая норма по использованию пенсионных средств из ЕНПФ при погашении ипотеки делает условия более выгодными для заемщиков. Об этом заявили в Отбасы банке. Теперь пенсионные излишки можно будет использовать только на погашение основного долга. Раньше часть денег уходила на проценты, из-за чего сам кредит уменьшался медленно.

«Новая норма улучшила положение заемщиков в том смысле, что теперь пенсионные средства могут использоваться только для погашения основного долга. Проценты по кредиту заемщик оплачивает исключительно за счет собственных средств. Ранее при частично досрочном погашении часть средств из ЕНПФ какая то часть погашала проценты, теперь только на уменьшение основного долга», — Камшат Оналбаева, заместитель директора АО Отбасы банк.

Эксперты называют решение двояким. Использование пенсионных средств оживляло ипотечный рынок. И после введения новых правил объемы ипотечных займов с привлечением средств ЕНПФ, вероятнее всего сократятся.

«Исходя из этого, здесь не то, что банки проигрывают. Да, доходы меньше, раз меньше операций будет, они меньше будут получать доходы, вознаграждения, меньше объемов. С другой стороны, для вкладчиков больше средств у них сохранится на пенсионных средствах. Это плюс если смотреть долгосрочно а краткосрочно они не смогут приобрести жилье», — Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

Но финансовая ситуация у заемщиков бывает разной. Эксперты говорят, речь идет о личных деньгах граждан, и каждый сам вправе решать, как ими распоряжаться.

«Считать тех людей, которые изымают такими глупыми, извините, это примерно 10% самых высокооплачиваемых людей в стране. И теперь за них решать, что ах вы глупые, не понимаете, что надо на ОД, основной долг погашать, а не процент. Ну я считаю это очень спорно. То есть это сокращает поле для маневра тех же заемщиков», — Марат Каирленов, директор «УЛАГАТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП».

Эксперты не исключают, что в дальнейшем ограничения на использование пенсионных излишков могут усилиться. По их мнению, такие меры частично связаны с дефицитом государственного бюджета. Дело в том, что ЕНПФ, в рамках своей инвестиционной стратегии, выкупает значительную часть государственных ценных бумаг, оставаясь одним из ключевых участников рынка госдолга.