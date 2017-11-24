Бозумбаев спрогнозировал цену на бензин в декабре.161-162 тенге будет стоить бензин в декабре, а доля российского топлива на рынке Казахстана должна ещё уменьшиться, пишет informburo.kz.

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев в программе «Вопросы экономики» на телеканале «Хабар 24» озвучил предполагаемую стоимость бензина на конец этого года. Полную версию программы опубликовал на своей странице в Facebook её ведущий, экс-вице-министр по инвестициям и развитию Рахим Ошакбаев.

«Ценообразование на внутреннем рынке – сложный процесс, и прогнозы делать достаточно сложно. Но на недалекую перспективу могу сказать. Что касается декабря, с учётом того, что на Павлодарском НПЗ заработала наконец установка каталитического крекинга, и ПНХЗ выше четырёх тысяч тонн высокооктанового 92-го, 95-го бензина теперь даёт, а Атырау – 2,6, три тысячи тонны грузит Шымкент, то доля российского бензина в декабре должна уменьшиться. Я думаю, 20-25% максимум. И если нефтяники на внутреннем рынке не поднимут цены при поставке нефти, это даёт осторожный оптимизм говорить о том, что цена пойдёт вниз – 161 тенге в сети «КазМунайГаз», 162 тенге – на Sinooil и так далее. Ожидаем, что снижение должно быть уже в конце ноября – начале декабря», – сообщил министр.

Канат Бозумбаев подчеркнул, что ситуацию, которая была с бензином в октябре, стабилизировали.

«Сейчас ситуация с бензином стабильная. Рынок дизтоплива тоже будет стабильным. Импортом закроем свои внутренние проблемы. Ну а всё остальное поправим совместно с «КазМунайГазом», – сказал министр энергетики.

В интервью с Рахимом Ошакбаевым министр также сообщил, когда казахстанцы могут ощутить профицит бензина.

«Во втором полугодии 2018 года, при условии, что «КазМунайГаз» наконец завершит все этапы модернизации Шымкентского НПЗ, а также модернизацию Павлодарского и Атырауского, а они близки к завершению, у нас будет профицит по бензину. Мы закроем потребность на 100% 92-го и 95-го… АИ-98 мы будем производить, но в не таком большом количестве, спрос на него не такой большой», – рассказал Канат Бозумбаев.

Кроме того, министр заверил, что Казахстан в скором времени будет обеспечивать себя и дизтопливом: и летним, и межсезонным, и зимним, которое пока у нас не производится. Потребность в этом топливе будет удовлетворена на 100% за счёт собственных ресурсов, подчеркнул Бозумбаев.

Однако этих собственных ресурсов, по подсчётам Министерства энергетики, хватит лет на пять, а потом опять остро встанет вопрос дефицита.

«Поэтому уже в начале следующего года мы должны определиться, что будем делать: или четвёртый НПЗ, или расширение мощностей Шымкентского НПЗ, что логично, так как это самый густонаселенный регион – Южный Казахстан и потребление здесь очень высокое. Или где-то в Мангыстау, Актобе…», – сказал Канат Бозумбаев.