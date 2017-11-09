Члены ОПГ из Шымкента отняли предприятие у бизнесмена из Южной Кореи

В Шымкенте начался суд в отношении четверых мужчин, жертвой которых, по версии следствия, в 2014 году стал предприниматель из Южной Кореи, передает NUR.KZ.

По данным следствия, южнокорейский бизнесмен на собственные средства построил в Шымкенте фабрику по переработке сырья. Однако преступная группа путем угроз, вымогательств, а также обмана заставила бизнесмена переоформить предприятие на одного из членов ОПГ.

Всем четверым подсудимым предъявляются обвинения по статье «Вымогательство в особо крупном размере». Одному также предъявлены обвинения по статье «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере».

По неофициальной информации, подсудимые либо являются членами преступной группировки одного из лидеров криминального мира Южного Казахстана Рафика Бикбаева, либо действовали по его указанию.

Напомним, 16 сентября Рафаэль Бикбаев был задержан сотрудниками МВД Казахстана и России в Раменском районе Московской области с поддельным паспортом гражданина Кыргызской Республики.

Пока еще информации о том, что Рафик Бикбаев экстрадирован в Казахстан, не поступало.

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