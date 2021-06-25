За факты рейдерства в отношении предпринимателей теперь ужесточается уголовная ответственность.
Если вина должностного лица, совершившего такое преступление, будет доказана, он может получить от 5 до 8 лет лишения свободы.
Раннее срок ограничивался 3-7 годами.
С другой стороны, сокращаются и сроки рассмотрения жалоб бизнеса и граждан на несанкционированные осмотры, обыски и т.д. Теперь такие жалобы должны рассматривать в течение трёх суток.
Также документ расширяет права прокуроров:
• На проведение проверок по жалобам предпринимателей на представителей госорганов;
• Право на отмену запретительных либо ограничительных мер, наложенных госорганами.
Документ был инициирован депутатами и его главная задача — защита граждан и предпринимателей от неправомерных действий госорганов.