За факты рейдерства в отношении предпринимателей теперь ужесточается уголовная ответственность.

Если вина должностного лица, совершившего такое преступление, будет доказана, он может получить от 5 до 8 лет лишения свободы.

Раннее срок ограничивался 3-7 годами.

С другой стороны, сокращаются и сроки рассмотрения жалоб бизнеса и граждан на несанкционированные осмотры, обыски и т.д. Теперь такие жалобы должны рассматривать в течение трёх суток.

Также документ расширяет права прокуроров:

• На проведение проверок по жалобам предпринимателей на представителей госорганов;

• Право на отмену запретительных либо ограничительных мер, наложенных госорганами.

Документ был инициирован депутатами и его главная задача — защита граждан и предпринимателей от неправомерных действий госорганов.