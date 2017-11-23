Дарига Назарбаева рассказала о великом счастье казахстанцев

«Великое счастье — иметь возможность планировать свою жизнь». Депутат Сената Парламента Казахстана Дарига Назарбаева отметила важность мира и стабильности в стране для каждого гражданина, сообщает МИА «Казинформ».

«Задачи современного времени интересные и вместе с тем сложные, вызовов много. Мы живём в мирной стране, где стабильная власть, стабильная политика, где все предсказуемо, и наша жизнь с вами предсказуема на многие годы вперёд. По крайней мере, великое счастье — иметь возможность планировать свою жизнь: получу образование, дальше пойду работать, добьюсь цели», — поделилась сенатор, выступая на межведомственной встрече по вопросам военно-патриотической работы.

Обращаясь к присутствующим детям, которые обучаются в кадетских классах и военно-патриотических клубах, депутат подчеркнула необходимость ставить перед собой цели. Она добавила, что только образованный и дисциплинированный человек в силах их достичь.

Вместе с тем Д. Назарбаева обратила внимание депутатов и министров, которые пришли на встречу, на важную миссию по формированию у молодёжи осознанного чувства долга и гражданской ответственности. По её мнению, важным в этом направлении являются военно-патриотические клубы в школах.

«Возможно, нам нужна единая республиканская программа по развитию и поддержке юнармейских формирований на уровне государства», — добавила Дарига Назарбаева.