Директор зоопарка Шымкента опроверг слухи вокруг гибели скакунов Тохтара Тулешова

В зоопарке Шымкента прошел брифинг с участием руководства городского зверинца и СМИ города. Нургазы Бухарбаев, руководитель городского зоопарка решил рассказать журналистам о причинах смерти двух лошадей Тохтара Тулешова. Как выяснилось, элитными скакунов никак назвать нельзя. Дорогие — да, но не элита.

Собрать журналистов на пресс-конференцию руководство зоопарка вынудил скандал. Он разгорелся на фоне гибели лошадей Тохтара Тулешова. Нургазы Бухарбаев обвинил ряд республиканских СМИ в предоставлении заведомо ложной информации. Журналисты, по словам директора, ошиблись в возрасте и породе скакунов.

Нургазы Бухарбаев, директор шымкентского зоопарка: «Якобы, говорят, на мясо пустили элитного дорогого скакуна семилетнего, а на самом деле не так… 15 минут умирал? И этого не было. Откуда они это все взяли? К нам никто не приходил. У нас проверяющих органов достаточно, чтобы они (журналисты, — авт.) знали. Просто обидно…»

На брифинге была озвучена официальная оценочная стоимость погибших и как выяснилось сегодня, не элитных скакунов. Коня Разброда оценили в 687 тысяч тенге, стоимость Берда составила 570 тысяч тенге. Назвали и возраст лошадей. По словам директора зверинца, одному из погибших скакунов было 22 года, второму — 18 лет.

Напомним, с разницей в десять дней в зоопарке Шымкента скончались две лошади, которые ранее принадлежали Тохтару Тулешову. Жеребец по кличке Разброд застрял в железной перегородке и получил открытый перелом левой ноги. Животное решили умертвить, а мясо раздать сотрудникам зоопарка.

Второго жеребца по кличке Берд сотрудники зоопарка обнаружили мертвым в загоне 4 ноября 2017 года. В природоохранной прокуратуре сообщили, что причиной смерти стали сердечная недостаточность и непроходимость кишечника. По обоим случаям, проводится расследование.

Нургазы Бухарбаев: «Я беседовал с прокурором. Мы полностью предоставили информацию — видео, фото, акты. Не показывал их широкой общественности, потому что посчитал неэтичным. Даже больше, у нас хранятся головы погибших коней. Возбуждено уголовное дело — это хорошо, потому что результаты следствия покажут, как все было на самом деле, а не как придумали».

Директор зоопарка призвал шымкентцев не верить слухам и домыслам и дождаться результатов официального расследования. Сейчас в зверинце осталось еще три скакуна Тулешова. Руководство зоопарка уверяет, что они содержаться в комфортных условиях и чувствуют себя прекрасно.

Анастасия Новикова