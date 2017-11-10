«Криминальный дуэт» Шымкента: вызов принят, выезжаем!

Это, пожалуй, одна из самых рейтинговых программ ТК «Отырар TV»… Начиналась она 19 лет назад с одного безбашенного журналиста и оператора ему под стать. «Криминальный дуэт» Дробязко – Булатов знали, наверное, не только все полицейские Шымкента, но и все представители криминального мира.

Проект «Экстренный вызов», который воплотил в жизнь известный сегодня во всей республике журналист Евгений Дробязко, пользуется популярностью до сих пор. И это совершенно закономерно. Все мы склонны тянуться не только к прекрасному, но и к ужасному – такова наша природа. Страх двигает нас вперед. Во время стрессовой ситуации мы собираемся, становимся сильнее, чувствуем, видим и слышим лучше, мобилизуем весь наш внутренний потенциал и действуем. Программа «Экстренный вызов» не пугает, как думают некоторые, криминальная хроника предупреждает об опасностях большого города. А кто предупрежден, сами знаете…

Самой первой эту фразу в пилотной заставке программы «Экстренный вызов» проговаривала Оксана Калашникова. Сегодня коронную фразу «Экстренного» «Вызов принят, выезжаем!» озвучивает журналист Ринат Хамидулин. Несмотря на то, что Ринат ушел из журналистики, его голос со специфическим оттенком стал брендом криминальной хроники. Но это произошло много после…

«Я пришел на «Отырар», когда ему было шесть лет… А мне еще не исполнилось и 20, – вспоминает Евгений Дробязко, журналист с республиканским именем и настоящим медийным лицом. – Даже не верится, что это было так давно. И проработал-то я на канале три года, небольшой срок. Но какие это были три года!!! Чуть ли не каждую неделю рождались новые программы! Сколько нам молодым, и в частности мне, доверяли снимать и вести. И программы были не просто рейтинговые – темы обсуждались неделями. Эти три года не просто опыт или, как говорят, «отрарские университеты», – это целая академия с магистратурой!»

И все же главный в его жизни, уверен Евгений – «Экстренный вызов». Без него бы не получилось того Дробязко, которого зауважали и полюбили зрители.

«Я могу перечислять долго ребят, которые вместе со мной создавали «криминалку», – рассказывает Женя. – Делали с нуля. Спасибо моей команде – это Хафиз Булатов, Бахадыр Тажибаев, Андрей Николаев, Мади Манатбек, Марат Давлетов, Мхитар (Миша) Маргарян, Данияр Худайбергенов, Ешмурат Бекбауов, Жаппаркул Рашитов, Геннадий Диордица, Дмитрий Воронин, Камиль Тазутдинов, которые терпели мои безумные идеи, не спали ночами и были готовы в любую минуту бросить все и сорваться в любое место, если этого требовал «Экстренный вызов». Без вас ничего бы не было! Спасибо нынешней команде за то, что этот проект живой!»

И без историй работать на «Отыраре» было просто невозможно. Если все бы было ровно и гладко, то это было бы центральное телевидение. Забавные, курьезные и даже трагикомичные истории Женя может рассказывать сколько угодно.

«С 25-летием, любимый Отырар! Не могу этого не сказать, – продолжает Женя. – Вот сразу и история! В общем так. Все люди, как люди (съемочные группы), и только у меня камера-тройка и оператор… Хафиз Булатов (тот самый из вышеописанного тандема))). А у оператора Хафиза есть к камере-тройке штук пять батареек, каждая из которых держит заряд не более пяти минут. И вот у тебя такая веселая миссия: сними за полчаса с оператором Хафизом на камеру М3000 сюжет про скучнейшую заседаловку, на которой обсуждали стратегию-2030. Нормально так, да? Представляете мое настроение? Но я тогда не знал, что все это такая фигня по сравнению с тем, что судьба мне уготовила дальше. Скажем так, она решила меня добить. Видимо, сильно накосячил я где-то… В общем, совещаловка идет к концу, Хафиз сел на стульчик рядом со мной, и его начало клонить в сон (мы были очень молодыми, не спать по ночам было обычным делом, дремали на съемках).

К слову, там зевали все, и когда объявили, что на этом наша встреча подошла к концу, народ радостно вскочил и реально поскакал к выходу. Проветриться и разогнать дрему. То же самое попытался сделать и мой спутник, который спал с камерой-тройкой и аккумуляторами наперевес, но древний стул не выдержал и предательски под ним развалился!..

Ну окей, ты облажался, но таки подпрыгивай и вставай! Ан нет! Хафиз лежит на полу и кричит: «Женя, у меня нога выскочила, срочно дерни меня за ногу!» Начинаю дергать, а он орет, что надо не эту, а другую. Продолжаю, но оказывается, что дергать надо не так! И все это на глазах у замершей толпы!!! Говорю же, все люди, как люди… с нормальными камерами и операторами))) И тут раздался спасительный хруст в ноге, и Хафиз встал. Записывали потом интервью, но я спикера почти не слышал, изо всех сил борясь со смехом…»

А как вы думаете, кто был в составе съемочной группы «Экстренного вызова», которую впервые на «Отыраре» избили? Правильно! Дробязко – Булатов. А у кого оператор снимал одно ДТП, а попал во второе – его сбила проезжающая машина? Опять угадали! А у кого покойник прямо в кадре ожил? Снова в яблочко! Это Дробязко – Булатов сюжет для «Экстренного вызова» снимали.

«В общем, есть что вспомнить, – продолжает Женя, – как будто вернулся на 19 лет назад… Спасибо тебе, Хафиз Булатов, за то, что ты был рядом и был именно таким!»

Драйв! В Жене по сей день чувствуется невероятный драйв, задор, порыв, может быть даже где-то балансирующий на грани законного. Но как признается Дробязко, на учености, чопорности, умности и прочих серьезных заморочках, криминальную хронику не сделать. Или ты чувствуешь ее и командуешь своим состоянием, своими эмоциями. Или «Экстренный вызов» превратится в один из ничем не примечательных блоков с сухой безликой начиткой.

Почему программа «Экстренный вызов» популярней, чем какая-нибудь кулинарная передача? Когда мы видим страшное, у нас срабатывают самые глубокие и мощные защиты, которые предупреждают, что мы в опасности и надо себя поберечь. Они нам как бы говорят: «Стоп! Обрати внимание!» Опасность приводит людей в тонус. Будьте в тонусе, друзья!

Рейтинги, скажете? Так это не мы, журналисты, придумали. Это вы, дорогие телезрители, за программу голосуете, в определенное время щелкая «отыраровской» кнопочкой на своих пультах.

Думаете великий Толстой писал «Войну и мир» про то как стреляют и не стреляют? Мир – это люди. И команда «Экстренного вызова» снимает прежде всего людей, героев и антигероев, тех, кого начинаешь обожать с первого взгляда и также с первого ненавидеть. Это эмоции. А телевидение – это и есть эмоции.

И пока они есть – есть «Экстренный»!

Елена Бояршинова