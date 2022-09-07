Мотоцикл загорелся после столкновения с легковушкой в Шымкенте

В Шымкенте мотоцикл загорелся после столкновения на скорости с автомобилем Daewoo Nexia.

Байкер выжил, хотя его транспортное средство превратилось в груду металлолома, сообщает корреспондент программы «Экстренный вызов».

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Авария произошла 7 сентября на пересечении улиц Куртаева и Шубартау. Мотоциклист, по словам очевидцев, ехал по главной дороге. Со второстепенной улицы выехал водитель «Нексии».

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После столкновения байк загорелся, мотоциклист получил серьезные ожоги. На место происшествия прибыли представители экстренных служб, а также другие мотоциклисты, поскольку в их среде принято приезжать на место аварий с «коллегами», даже если люди не знакомы.

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Пострадавшего байкера отвезли в больницу. Все обстоятельства ДТП выясняют дорожные инспекторы.