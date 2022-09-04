4 человек пострадали в жутком ДТП в Шымкенте

Водитель Mercedes снёс забор, «вылетел» на встречку и столкнулся с другим «Мерседесом» в Шымкенте.

ДТП произошло 25 сентября около трёх ночи. Как сообщает корреспондент программы «Экстренный вызов», виновник аварии на большой скорости двигался в сторону микрорайона «Нурсат», в какой-то момент водитель потерял контроль над автомобилем, протаранил разделительное ограждение, выломав несколько секций, и выехал на полосу встречного движения.

В этот момент водитель другого «Мерседеса» ехал по своей полосе, в сторону улицы Толеметова.

В результате сильного столкновения, четверо пострадавших с тяжелыми травмами были госпитализированы.