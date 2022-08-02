Три человека погибли в ДТП на трассе Арысь-Шымкент

Погибли в ДТП на трассе Арысь-Шымкент: проводится расследование обстоятельств случившегося.
Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Туркестанской области, передает корреспондент программы «Экстренный вызов».
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли люди, произошло 1 августа на трассе Арысь-Шымкент.
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Столкнулись легковые автомобили LADA Priora и LADA (ВАЗ) 21099. В результате ДТП 3 человека скончались на месте.
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Проводится расследование обстоятельств случившегося.