Крупное ДТП в Шымкенте: уходя от преследования, Nissan протаранил пять автомобилей

Крупное ДТП в Шымкенте: ночью уходя от преследования, Nissan протаранил пять автомобилей на Темирлановском шоссе. Есть пострадавшие, среди которых дети.

По словам свидетелей, колонна из пяти автомобилей стояла на запрещающем сигнале светофора и в этот момент сзади их протаранил темно-синий Nissan. От удара его отбросило на полосу встречного движения. Некоторые свидетели сообщили, что в момент столкновения за автомобилем гнался патрульный экипаж.

Однако полицейские, прибывшие на место аварии, этот факт стали отрицать:

— Нетрезвый водитель совершил столкновение и все. В результате ДТП нанесен материальный ущерб. А также имеются пострадавшие.

— Говорят что за ним гналась полиция?

— А, говорят это. Говорят. А по факту, видишь.

Позже на место происшествия прибыл родственник виновника ДТП. Несмотря на отрицания полицейских, он сообщил, что патрульный автомобиль гнался за Nissan, чем и спровоцировал столь серьезное столкновение.

«Вот этот командир, водитель машины с номером 895 КР. Он гнался за моим зятем», — пояснил мужчина.

Позже полицейские рассказали, как все произошло, правда, съемочной группе «Экстренного вызова» это удалось запечатлеть только на скрытую камеру.

— Так вы получается гнались за ним? Что он сделал?

— Пьяный за рулем.

— Как вы узнали что он пьяный?

— Почувствовали.

— Вы ему сказали остановиться, а он не остановился?

— Нет, он у обочины стоял на скотском рынке. Мы там одну машину остановили, документы проверяем. Тут подъезжает одна машина. Братан, говорит, вон машина стоит, водитель пьяный. Потом мы развернулись с этим водителем вместе. Я как сердцем чувствовал, специально камеру машины туда направил. И попросил пойти еще раз убедиться трезвый он или нет. Он оказался пьяным. И когда мы приближаться начали, в этот момент он вырывается. Конечная остановка здесь.

По словам очевидцев происшествия, в этом столкновении пострадали 7 человек. Среди них есть и дети. Всех их увезли в ближайшую больницу.

Автомобили были водворены на штрафстоянку. На сегодняшний день выясняются все подробности происшествия.

Николай Путилин